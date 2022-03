Bolsonaro tenta esconder telefonema de Boris Johnson a pressioná-lo contra Putin

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que não esconde a sua admiração pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, escondeu da imprensa do seu país ter recebido um telefonema do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a pressioná-lo contra o russo e ficou bastante irritado a divulgação da informação pela imprensa. O telefonema aconteceu esta quinta-feira, mas só foi conhecido do grande público porque os ingleses o divulgaram.

De acordo com o comunicado do governo do Reino Unido, Johnson ligou para Jair Bolsonaro para lhe pedir que abandone a posição de neutralidade que tem mantido até agora sobre o assunto e condene publicamente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Ainda de acordo com o documento, o primeiro-ministro inglês fez sentir a Bolsonaro que um país da importância do Brasil não pode ficar indiferente às atrocidades que estão a ser cometidas pelos invasores na Ucrânia e lembrou que militares brasileiros lutaram bravamente ao lado da Europa na Segunda Guerra.

O comunicado ainda avança que Bolsonaro terá concordado num pedido conjunto de Brasil e Reino Unido por um cessar-fogo na Ucrânia e pela busca de uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia. Mas, do lado do governo brasileiro, nada foi divulgado, nem sobre esse possível pedido de paz nem mesmo sobre o telefonema.

Fontes do governo brasileiro que falaram sob anonimato a vários órgãos da imprensa do país após a divulgação do comunicado na imprensa inglesa afirmaram que o telefonema de Boris Johnson provocou "grande desconforto" a Jair Bolsonaro, que duas semanas atrás visitou Vladimir Putin em Moscovo e se tem recusado a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta sexta-feira, as mesmas fontes avançaram que o desconforto de Bolsonaro se transformou em irritação ao saber que o telefonema que ele tinha tentado manter em segredo fora divulgado na imprensa inglesa e, claro, logo depois pela brasileira.