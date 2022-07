"Triste por desistir do melhor emprego do mundo": Boris Johnson demite-se

Boris Johnson anunciou, esta quinta-feira, que vai abandonar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido e a liderança do Partido Conservador.

"É clara, agora, a vontade do Partido Conservador que deve haver um novo líder no partido e, portanto, um novo primeiro-ministro, e eu concordei", disse à porta de Downing Street, a residência e gabinete oficial do primeiro-ministro.

"Estou muito triste por abandonar o melhor emprego do mundo", afirmou Boris durante o discurso de demissão, salientando que dará "topo o apoio" ao novo líder.Sobre a demora de uma tomada de posição acerca dos escândalos no governo britânico, Boris afirmou que considerou "excêntrico mudar de Governo quando estamos com bons resultados".Sobre os apoios monetários à Ucrânia, Boris Johnson referiu que não deixará de ajudar o povo ucraniano: "Vamos continuar a apoiar a vossa luta pela liberdade, e avançar com um grande projeto de investimento".A demissão do líder conservador, de 58 anos, ocorreu após a saída de dezenas de membros do seu executivo nas últimas 48 horas. Antigos membros do governo de Boris afirmaram que este já não estava em condições para continuar como primeiro-ministro, após a polémica com o Partygate e os escândalossexuais.