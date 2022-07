Ex-ministros querem que Boris Johnson saia de imediato do governo britânico

Graham Brady por volta das 8h30. "Ele disse que tinha refletido sobre o assunto e decidiu que era do interesse do partido e do país anunciar a sua demissão", escreveu no Twitter.



Timetable for his departure *yet to be agreed* Leia também Líder da oposição britânico considera "boa notícia" eventual demissão de Boris Johnson July 7, 2022

1. There will be a widespread sense of relief that the chaos of the last few days (indeed months) will come to an end, though notion of Boris Johnson staying on as PM until autumn seems far from ideal, and surely not sustainable? https://t.co/SQXuCC1HYH — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) July 7, 2022

Vários órgãos de comunicação internacionais estão a avançar que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai entregar a carta de demissão ainda esta quinta-feira.Segundo a BBC, Boris Johnson irá demitir-se do cargo de líder do Partido Conservador, mas deverá continuar como primeiro-ministro até ao outono. As eleições para novo líder partidário deverão acontecer durante o verão e o sucessor de Johnson poderá tomar o seu lugar no inicio do outono.Isto acontece depois de mais de 50 ministros se demitirem do Governo britânico em menos de 48 horas e afirmarem que Boris Johnson não estava apto a assumir o cargo de primeiro-ministro depois da série de escândalos de que tem sido alvo nas últimas semanas.Até o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, que só foi nomeado para o cargo esta quarta-feira, apelou a Johnson para se demitir. "Isto não é sustentável e só vai piorar: para si, para o Partido Conservador e mais importante de todo o país", disse no Twitter. "Tem de fazer a coisa certa e ir agora [embora]".Segundo o editor de política do jornal britânico The Times, o primeiro-ministro falou comO gabinete do primeiro-ministro britânico anunciou que Boris Johnson vai fazer esta quinta-feira uma declaração ao país, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.Dois ex-ministros disseram ao The Guardian que pensam que não é possível que Boris Johnson fique até ao Outono. "Ele precisa de sair já esta noite, Raab deve assumir o controlo [do Governo]".Um antigo conselheiro do Governo britânico disse que era "perigoso" para Johnson permanecer no cargo. Outro ex-ministro chamou-lhe "uma desgraça".Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, também acha que "não é sustentável" que Boris Johnson permaneça no cargo até ao Outono.Também o ex-assessor do primeiro-ministro se pronunciou sobre a sua demissão. Will Walden disse à Sky News que ainda bem que Boris Johnson decidiu tomar esta decisão: "Ser arrastado aos pontapés e aos gritos é embaraçoso".O líder da oposição do Reino Unido, o trabalhista Keir Starmer, disse esta quinta-feira que "é uma boa notícia para o país" que o primeiro-ministro se venha a demitir, frisando que tal "já deveria ter ocorrido há muito tempo".

Em comunicado, Starmer considerou que o Reino Unido "não necessita de mudar de 'tory' (membro do Partido Conservador, cujo líder chefia o executivo)", mas sim "de uma mudança completa de governo".

