"Ser arrastado aos pontapés e aos gritos é embaraçoso", diz ex-assessor de Boris Johnson

Will Walden, ex-assessor de Boris Johnson, disse esta manhã à Sky News que tudo o que pode dizer é "graças a Deus". E acrescentou: "Ser arrastado aos pontapés e aos gritos é embaraçoso".

Em entrevista ao órgão de comunicação norte-americano, Walden disse que toda esta situação era "totalmente desnecessária".Walden disse ainda esperar que a transição de Johnson seja ordeira e pacífica."Ele esteve perto de chegar a um ponto em que iria destruir todo o seu legado", concluiu.Vários órgãos de comunicação internacionais avançarm que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai entregar a carta de demissão ainda esta quinta-feira.Segundo a BBC, Boris Johnson irá demitir-se do cargo de líder do Partido Conservador, mas deverá continuar como primeiro-ministro até ao outono. As eleições para novo líder partidário deverão acontecer durante o verão e o sucessor de Johnson poderá tomar o seu lugar no inicio do outono.Isto acontece depois de mais de 50 ministros se demitirem do Governo britânico em menos de 48 horas e afirmarem que Boris Johnson não estava apto a assumir o cargo de primeiro-ministro depois da série de escândalos de que tem sido alvo nas últimas semanas.