Boris Johnson forçado a pedir desculpa por festa de Natal do governo

O PM britânico, Boris Johnson, pediu esta quarta-feira desculpas depois de um vídeo vindo a público mostrar uma representante do governo a brincar com uma festa de Natal realizada no final de dezembro na residência oficial do chefe de governo, em violação das restrições da Covid-19.









Nas imagens surge Allegra Stratton, então secretária de Imprensa do governo, a brincar com a falta de distanciamento social durante a festa no nº 10 de Downing Street, a 18 de dezembro. Stratton anunciou, entretanto, a sua demissão do cargo que agora ocupava como porta-voz de Alok Sharma, que presidiu à cimeira do clima COP26.

Boris afirmou-se revoltado e ordenou um inquérito ao sucedido, assumindo “responsabilidade” mas dizendo-se “enganado”, pois alega que não sabia da festa. A oposição considera que Boris não tem “autoridade moral” para liderar o país durante a pandemia.





O PM anunciou, entretanto, novas medidas de contenção da Covid, entre elas o uso de máscara em locais públicos, regresso ao teletrabalho e passe sanitário obrigatório para acesso a locais fechados e espetáculos.