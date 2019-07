Boris Johnson nomeia irmão para o Governo no Reino Unido

O irmão mais novo de Boris Johnson foi esta quinta-feira nomeado para o cargo de secretário de Estado da Economia, Energia e Indústria.Jo Johnson, o mais novo dos quatro irmãos do clã e também membro do Partido Conservador, não é novato em cargos governativos, tendo já ocupado os lugares de secretário de Estado para as Universidades e, até ao ano passado, para os Transportes, altura em que se demitiu do governo de Theresa May por não concordar com o rumo do Brexit.Jo começou por não apoiar o irmão nos trabalhos para a candidatura a líder do governo, uma vez que, em 2016, já teria estado do lado do pai, Stanley Johnson, na campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Tal como fez o pai, Jo Johnson acabaria por mudar de ideias, permanecendo agora ao lado do irmão no atual governo.A lista apresentada ontem pelo mais recente empossado primeiro-ministro britânico tem causado polémica pela grande reestruturação que está a ser levada a cabo. Pelo menos onze antigos ministros do governo de Theresa May foram demitidos e os novos nomes selecionados pertencem a políticos veteranos defensores do Brexit.Vários meios de comunicação social britânicos já apelidaram as demissões e as novas escolhas de Boris Johnson como uma "carnificina", um "massacre" ou uma "limpeza histórica".