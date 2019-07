Juncker transmite a Boris Johnson que acordo do Brexit não é renegociável

O presidente da Comissão Europeia reafirmou esta quinta-feira, em conversa telefónica com o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que o Acordo do 'Brexit' firmado entre Bruxelas e Londres é "o melhor e o único" possível para a União Europeia.

"O presidente Juncker ouviu o que o primeiro-ministro Johnson tinha para dizer e reiterou que o Acordo de Saída é o melhor e o único acordo possível", precisou a porta-voz do executivo comunitário, na sua conta na rede social Twitter.

Mina Andreeva detalhou que, naquela que foi a primeira conversa, embora telefónica, eAntre ambos, Jean-Claude Juncker sublinhou que a Comissão Europeia está disponível para "adicionar texto" à Declaração Política e para analisar as ideias apresentadas pelo Reino Unido, desde que estas sejam compatíveis com o Acordo de Saída, fechado em novembro por Bruxelas e o Governo de Theresa May.