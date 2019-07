Boris Johnson assume funções enquanto primeiro-ministro do Reino Unido

Após uma audiência com a rainha Isabel II no Palácio de Buckingham, Boris Johnson já é formalmente primeiro-ministro do Reino Unido.

No seu discurso desta terça-feira após ser eleito líder do Partido Conservador, Boris Johnson prometeu "despertar o gigante adormecido" e resolver de uma vez a questão do Brexit.





"Vamos sair da União Europeia a 31 de outubro e vamos aproveitar todas as oportunidades que essa saída irá trazer", garantiu, acrescentando que, além do Brexit, as suas prioridades serão "unir o Reino Unido, derrotar Jeremy Corbyn (líder da oposição trabalhista) e energizar o país".Conhecido pelo penteado extravagante e pela oratória floreada e acutilante, Johnson, de 55 anos, foi um dos rostos da campanha do Brexit apesar de em tempos ter defendido a UE.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros foi o mais votado as eleições internas, com 92.153 votos — quase o dobro dos 46.656 votos assegurados por Jeremy Hunt.





The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) July 24, 2019