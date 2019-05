Boris Johnson quer suceder a Theresa May como líder do Partido Conservador

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou esta quinta-feira que irá concorrer a eleições no Partido Conservador quando a primeira-ministra britânica, Theresa May, demitir-se do cargo de líder do partido, avança a BBC.May havia comunicado que iria sair do partido antes da próxima fase de negociações do Brexit para a saída do Reino Unido da União Europeia mas ainda não comunicou a data da sua saída."Claro que vou concorrer", terá dito Boris Johnson à Associação Britânica dos Mediadores de Seguros, de acordo com a BBC. O antigo ministro e defensor acérrimo da saída da UE largou as suas funções em julho do ano passado, em protesto quanto a gestão das negociações por parte de May.De acordo com as casas de apostas, Johnson é o principal candidato a substituir May e tem cerca de 28% de hipóteses de ser o próximo primeiro-ministro.