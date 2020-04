Boris Johnson sai do hospital após internamento devido ao coronavírus

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu alta hospitalar, este domingo, depois de vários dias de internamento para recuperar da infeção provocada pela covid-19. Segundo informação oficial, a recuperação vai continuar em Chequers, a casa de campo oficial do primeiro-ministro britânico no poder, a 70 quilómetros de Londres"Por conselho da sua equipa médica, o primeiro-ministro não vai regressar ao trabalho imediatamente", disse um porta-voz governamental, citado pela Reuters. A mesma fonte assegurou que o governante queria "agradecer a toda a gente do tratou no hospital público St. Thomas o excelente tratamento que recebeu".O chefe de governo britânico acusou positivo a 26 de março, mas a persistência dos sintomas da doença obrigou a que fosse internado por precaução a 5 de abril. No dia seguinte, passou para a unidade de cuidados intensivos, onde permaneceu três dias. "Não consigo agradecer-lhes o suficiente. Devo-lhes a minha vida", disse Johnson ao staff do hospital, segundo testemunhas contaram aos jornais. A informação, segundo a Reuters, foi confirmada este domingo pelo gabinete do primeiro-ministro britânico.No Reino Unido, há 9.875 mortos devido à covid-19 e 78.991 casos confirmados.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Dos casos de infeção, quase 360 mil são considerados curados.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.