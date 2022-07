Brasil confirma a primeira morte no país devido à varíola dos macacos

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou esta sexta-feira a primeira morte no país provocada pela varíola dos macacos, cujo número de novos contágios disparou nos últimos sete dias e avançou em 15 dos 27 estados brasileiros. A morte ocorreu esta quinta-feira, mas a causa só foi confirmada oficialmente esta sexta.

De acordo com as informações iniciais avançadas pelo Ministério da Saúde, a primeira vítima mortal da doença no país era homem e tinha problemas de saúde e baixa imunidade. Ele vivia em Uberlândia, cidade no interior do estado de Minas Gerais, o terceiro com mais casos no Brasil.

Segundo os dados oficiais comsolidados até esta sexta-feira, o Brasil já tinha confirmado 1066 casos de varíola dos macacos, 75% dos quais registados nos últimos sete dias. São Paulo, o estado mais populoso, é também o que regista maior número de contágios, com 823, seguido pelo Rio de Janeiro, com 124, e por Minas Gerais, com 44.

Em São Paulo, além dos casos já confirmados em adultos, a doença também já atingiu três crianças. Elas têm idades entre os 4 e os 6 anos e apresentam sintomas leves da doença.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já em relação à pandemia da Covid-19 fora acusado de negacionista e de apoiar as posturas delirantes de Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, está a ser acusado novamente de não fazer nada para enfrentar a varíola dos macacos. O Ministério da Saúde responde que está a acompanhar a evolução do surto da doença com atenção, e que já está em negociações para adquirir 50 mil doses de vacina contra essa doença.