Brasil mantém maior taxa de homicídios de transexuais do mundo

O Brasil registou 140 homicídios de pessoas transgénero em 2021, menos 20% face aos 175 crimes registados em 2020, e mantém-se como o país com mais casos do mundo, denunciou uma organização de defesa dos direitos desta população.

De acordo com o Mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil, publicado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), em 2021 quatro em cada dez assassínios de pessoas trans do mundo ocorreram no Brasil.

Além disso, houve pelo menos mais 79 tentativas de assassínio de transgéneros, embora a própria Antra reconheça as limitações de mapear esse tipo de informação.