Taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,6% em novembro

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre móvel encerrado em novembro do ano passado, 2,8 pontos percentuais a menos que os dados registados no mesmo período do ano anterior, anunciou esta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação entre o trimestre de junho a agosto e o trimestre encerrado em novembro de 2021, a taxa de desemprego no país sul-americano caiu 1,5%.

Segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, no final de novembro o Brasil tinha 12,4 milhões de desempregados, 2,1 milhões a menos do que em novembro de 2020 e 1,5 milhões a menos do que o número registado no final do trimestre encerrado em agosto.