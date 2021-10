Brasil torna-se o segundo país do mundo a atingir 600 mil mortes por Covid-19

O Brasil tornou-se esta sexta-feira o segundo país do planeta a atingir a trágica marca de 600 mil vidas perdidas para a Covid-19, atrás apenas dos EUA. A informação foi avançada em boletim extraordinário do consórcio de veículos de imprensa, formado em 2020, para acompanhar a pandemia em tempo real por as informações veiculadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto não oferecerem confiabilidade.De acordo com o consórcio, às 14h24 de Brasília desta sexta-feira, 18h24 em Lisboa, o número de pessoas mortas pelo coronavírus no Brasil tinha chegado às 600.077. O novo recorde de óbitos provocados pelo vírus acontece num momento em que o Brasil, não obstante essa marca terrível, conhece uma forte redução no número de novos infetados e de óbitos.Um dia antes, quinta-feira, o boletim diário do consórcio confirmou uma média móvel diária de 438 mortes, o quarto dia consecutivo com média abaixo dos 500 óbitos.A média móvel é a soma de todas as mortes ocorridas em uma semana e divididas por sete, para atenuar oscilações diárias, nomeadamente aos fins de semana, quando nem todos os estados enviam dados.A média de mortes confirmada quinta-feira representa uma clara queda de 22% em relação a 14 dias atrás, quando os óbitos já estavam em tendência de queda.A tendência de redução do impacto do vírus no Brasil também pode ser medida pelo tempo que demorou para se passar dos 500 para os 600 mil óbitos. Enquanto que para se passar dos 400 mil para os 500 mil óbitos por Covid-19 no país transcorreram apenas 50 dias, dos 500 para os 600 mil de agora foram necessários 111 dias, mais do dobro do periodo anterior.Desde novembro do ano passado que não havia tão poucos casos e mortes por Covid-19 no Brasil, e o número de pessoas internadas também é o mais baixo em quase um ano. Por isso, quase todos os estados brasileiros reduziram drasticamente as medidas de prevenção, que se resumem basicamente ao uso de máscaras, mesmo essas parecendo com os dias contados.Inequivocamente, o segredo dessa vitória parcial mas importante sobre o vírus foi o aumento da vacinação da população. Esta sexta-feira, o Brasil já tinha vacinado com a primeira dose mais de 148 milhões dos seus 212 milhões de habitantes, tendo mais de 97 milhões recebido também a segunda dose, e mais de dois milhões de idosos também a terceira, ou dose de reforço.