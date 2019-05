Ministra britânica demite-se em desacordo sobre Brexit e aumenta pressão sobre May

A ministra dos Assuntos Parlamentares britânica, Andrea Leadsom, anunciou esta quarta-feira a demissão do governo em desacordo com o plano da primeira-ministra, Theresa May, para tentar aplicar o 'Brexit'.

"Não acreditamos que sejamos um Reino Unido verdadeiramente soberano através do acordo que é agora proposto", alegou, numa carta enviada à chefe de governo.

Leadsom, eurocética e pró-'Brexit', foi a finalista vencida das eleições para a liderança do partido Conservador, em 2016, acabando por retirar-se a favor de Theresa May.