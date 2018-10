Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cadela sai de casa a meio da noite para ir ao McDonalds pedir comida

Dono estranhou por ver a sua cadela sair de casa todas as noites.

09:39

Betsy Reyes estranhou por ver a sua cadela sair de casa todas as noites. Um dia, seguiu-a para a encontrar... no drive thru de um McDonalds de Oklahoma, nos Estados Unidos, a fazer cara triste aos condutores, pedindo-lhes comida.



"Se vir a minha cadela no McDonald's, pare de a alimentar porque ela não se sabe comportar e tem saído de casa todas as noites em direcção ao McDonald's. Ela não está sequer perdida. É apenas uma trapaceira que se finge perdida para que as pessoas tenham pena dela e a alimentem", escreveu na sua página de Facebook.



A Reyes tirou uma série de fotografias à cadela e fez uma publicação na internet - que já se tornou viral. Com mais 230 mil partilhas.