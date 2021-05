"Caixas mistério" de crueldade: Centenas de cães e gatos mortos em negócio de transporte ilegal de animais na China

São "caixas mistério" de verdadeira crueldade para animais. Uma associação de resgate animal denunciou um esquema de compra de animais, por pouco dinheiro, em condições que chocarão qualquer pessoa.Em imagens captadas pelo grupo Love Home, filmadas no passado dia 3 de maio em Chengdu, China, mostram 156 caixas empilhadas num veículo com poucos buracos e tapadas para que não se pudesse ver o conteúdo nas mesmas. Dentro destas caixas, centenas de cães e gatos, muitos já cadáver, com apenas poucos meses de vida.As imagens deixaram a rede social Weibo - semelhante ao Facebook - escandalizada, como relata a CNN que descreve o som dos animais assustados dentro de caixas minúsculas.Como o conteúdo das caixas é "surpresa", muitos operadores desta plataforma, aproveitam este 'ponto cego' das autoridades para vender os animais. A organização exige uma legislação mais eficaz para proteger os animais.Estas "caixas mistério" estão disponíveis no comércio online. O conteúdo das mesmas costuma ser surpresa. Tiffany May, correspondente de Hong Kong no New York Times afirma que apesar do transporte de animais na China ser ilegal, isto não impediu de se usar esta plataforma para vender animais vivos prometendo "entregas rápidas".Habitualmente esta plataforma é usada para oferecer figuras colecionáveis, ou brinquedos. O preço baixo atrai os consumidores e torna-se um vício, segundo Ding Ying, professor de marketing na Univeridade Renmin em Pequim, China.De acordo com a organização, muitos destes animais, que sobrevivem ao transporte, podem depois ser abandonados por clientes que não gostaram das "surpresas" dentro das caixas.A empresa responsável pelo embarque daquelas caixas 'apanhada' em flagrante pela organização, ZTO, pediu desculpas pelo incidente, acrescentando que o gerente responsável pelos serviços na região foi suspenso. A empresa disse que melhoraria os procedimentos para identificar outras caixas com animais vivos. .