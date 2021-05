Calvice aumenta em duas vezes e meia a probabilidade de contrair Covid-19, apontam cientistas

Pessoas que sofrem de calvice tem duas vezes e meia mais probabilidade de contrair a doença de Covid-19, traduzindo-se em sintomas fortes, aponta um novo estudo científico.

De acordo com o jornal "The Mirror", os cientistas revelam que os homens com queda capilar devido às hormonas andrógenas são mais suscetíveis a contrair a doença transmitida pelo vírus Sars-Cov-2. Isso poderia explicar o facto de o número de óbitos ser superior nos homens em relação às mulheres.



A ligação entre a calvície e os sintomas levam os especialistas a pedirem que a condição seja considerada um fator de risco. Acredita-se que os andrógenos atuam como "porta de entrada" para aumentar a capacidade do novo coronavírus de atacar as células.