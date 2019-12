Câmara dos Representantes aprova impeachment de Donald Trump

O impeachment de Donald Trump, presidente dos EUA, foi aprovado esta quinta-feira pela Câmara dos Representantes. O afastamento deste dependerá agora do julgamento no Senado, que só deverá acontecer em janeiro.Um tenso debate, que durou cerca de 10 horas, antecedeu esta quarta-feira a votação do impeachment de Donald Trump pelos crimes de abuso de poder e obstrução por causa das pressões à Ucrânia.Os trabalhos prolongaram-se noite dentro, com os republicanos apostados em vender cara a derrota anunciada e em esticar as discussões o mais possível. O objetivo era que a votação ocorresse já depois da meia-noite (hora de Lisboa) para coincidir com o comício do presidente no Michigan, dando assim oportunidade a Trump para reagir em cima da hora e em direto na TV.A tática dos republicanos ficou patente logo no arranque dos trabalhos, com a apresentação de várias emendas e moções que foram sucessivamente derrotadas pela maioria democrata. Quando Nancy Pelosi subiu ao palanque para iniciar o debate, a sessão ia já com mais de duas horas atraso.