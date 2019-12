Camião-bomba mata dezenas de pessoas na Somália

Pelo menos 90 pessoas morreram e mais de cem ficaram este sábado feridas na explosão de um camião armadilhado no centro da capital da Somália, Mogadíscio, naquele que foi o atentado mais mortífero dos últimos dois anos no país.O atentado ocorreu em plena hora de ponta, junto a um dos principais postos de controlo militares no centro da cidade, onde existe uma grande concentração de veículos e peões a toda a hora devido às fortes medidas de segurança. A explosão destruiu vários veículos, incluindo autocarros que transportavam estudantes para a universidade de Banadir. "A maioria das vítimas são estudantes universitários e outros civis inocentes", confirmou uma testemunha.Entre as vítimas mortais estão vários cidadãos estrangeiros, incluindo pelo menos dois engenheiros turcos que supervisionavam a construção de uma estrada nas imediações.Este foi o maior atentado no país desde outubro de 2017, quando um veículo armadilhado explodiu junto a um camião-cisterna carregada de gasolina, provocando uma bola de fogo gigante que matou mais de 600 pessoas.O ataque deste sábado não foi imediatamente reivindicado, mas as autoridades somalis não hesitaram em atribuí-lo aos terroristas islâmicos do Al-Shabaab, aliados da Al-Qaeda, que há vários anos levam a cabo uma campanha de atentados para tentar derrubar o governo apoiado pela comunidade internacional.