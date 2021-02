Campanha da Repórteres Sem Fronteiras usa fotomontagem de Bolsonaro nu para destacar papel do jornalismo

Uma fotomontagem do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nu e coberto por um poster com dados sobre a covid-19 é o mote de uma campanha lançada hoje pela Repórteres Sem Fronteiras (RSF) para destacar a importância do jornalismo na pandemia.

A campanha, chamada de "A verdade nua e crua" e produzida em conjunto pela RSF e a agência parisiense BETC, defende que "a dura realidade" deve ser mostrada como é e sem declarações "fantasiosas ou manipuladoras".

Segundo a RSF, a campanha "é uma forma simbólica de confrontar o Presidente Bolsonaro com a realidade nua e crua dos acontecimentos, enquanto acusa a imprensa do caos que vive o país para desviar a atenção da sua gestão desastrosa da crise sanitária".