Cancros da mama, pulmão, próstata e intestino podem ser tratados numa semana

Novos estudos apontam que os cancros da mama, pulmão, próstata e intestino podem vir a ser derrotados em pouco mais de uma semana com tratamentos de radioterapia mais intensivos, segundo escreve o Daily Mail.Milhares de pacientes podem vir a ser poupados a várias semanas de visitas aos hospitais para os normais tratamentos de radioterapia. Os avanços com origem no Reino Unido apontam para que os tumores ou cancro possam ser derrotados em apenas uma semana de radioterapia com faixas de radiação mais poderosas.Os testes já realizados mostram que esta nova prática não apresenta efeitos colaterais adicionais aos pacientes, apesar das preocupações com as doses mais altas de radiação utilizadas.Estas conclusões foram publicadas na revista The Lancet que confirmam as primeiras informações divulgadas pelo Daily Mail em dezembro, onde o jornal referia que o cancro da mama poderia ser derrotado em uma semana.