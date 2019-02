Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão desaparecido regressa à casa dos donos 101 dias após incêndio devastador na Califórnia

Voluntários de uma associação entraram em contacto com a família quando encontraram o animal.

Um cão regressou à casa dos donos 101 dias depois de ter desaparecido após saltar de uma carrinha quando fugia dos fogos que arrasaram Califórnia, nos Estados Unidos, em 2018.



Segundo avança a estação televisiva KXTV, Kingston, de 12 anos, acabou por ser encontrado. "Quando descobri que ele estava vivo quase que chorei. Estou muito orgulhoso dele, não consigo acreditar ainda. É um verdadeiro sobrevivente", disse o dono do animal, Gabriel Ballejos.



A família nunca perdeu a esperança de encontrar o cão depois do incêndio que matou 85 pessoas e destruiu cerca de 15 mil casas na área.



"Todas as noites perguntava ao meu pai e dizia que precisávamos de procurá-lo", disse a filha do dono do animal.



Os voluntários de uma associação de apoio animal entraram em contacto com a família quando encontraram o cão.