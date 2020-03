Caos nas prisões, prateleiras vazias e Vaticano 'encerrado': o efeito do coronavírus no Mundo

O coronavírus continua a espalhar-se pelo Mundo e a gerar um clima de instabilidade na grande maioria dos países.Em Itália está instalado o caos nas prisões. O controlo do coronavírus nas cadeias italianas, diz a RAI, causou tumultos e mortes por overdose.Na Austrália, depois da vaga de incêndios, volta a enfrentar-se uma nova crise. A diminuição dos fornecimentos e a corrida aos produtos estão a deixar lojas de prateleiras vazias e alguns estabelecimentos fecheram.A falta de uma estratégia de combate ao coronavírus para os sem-abrigo pode ser catastrófica. O alerta, citado no britânico ‘The Guardian’, é das instituições de apoio à comunidade frágil de ‘homeless’ da Califórnia, EUA.O controlo do coronavírus nas cadeias de Itália, diz a RAI, causou tumultos e mortes por overdose. O consumo de drogas já matou na cadeia de Rieti e nas de Modena e Lácio foram assaltadas as clínicas da prisão para roubar medicamentos.O ‘China Daily’ elaborou uma listagem de 10 mitos sobre o coronavírus e concluiu que, ao contrário do que prolifera nas redes sociais, os asiáticos não são mais vulneráveis ao Covid-19. "Serve para alimentar o preconceito", escreve o jornal.Para evitar contágio, o ministro do interior de França pede que os eleitores tragam a sua própria caneta para votar nas eleições municipais deste domingo. A caneta pode ser de tinta azul ou preta, mas deve ser pessoal, conta a BFMTV.Uma das festas mais populares da Índia, o Holi, vai decorrer de forma menos efusiva. O ‘Times of India’ conta que durante as festividades se pede que a quantidade de água e pó colorido atirados pelas pessoas seja reduzida.A imagem rara foi mostrada no ‘La Vanguardia’ de Barcelona: O Vaticano encerrou a praça e a Basílica de São Pedro e a zona está irreconhecível, sem um único visitante. Os museus do Vaticano já estavam fechados.Depois da vaga de incêndios, os comerciantes australianos, conta o ‘The Age’, enfrentam nova crise. A diminuição nos fornecimentos e a corrida aos produtos estão a deixar lojas de prateleiras vazias e alguns estabelecimentos fecharam.O ministro da Saúde do Senegal desafiou os agentes culturais a associarem-se no combate ao coronavírus, escreve o ‘Le Quotidien’, de Dakar. Criar mensagens destinadas a sensibilizar a população é o objetivo de atores e pintores.A pergunta é feita pelo canadiano Toronto Star: "Como vai isto acabar?" O jornal compara o coronavírus com pandemias anteriores para concluir uma coisa mais ou menos óbvia – sem vacina é difícil antever um desfecho.Em Buenos Aires, conta o Clarín, há 150 casos de coronavírus e o diário foi ver como vive uma mulher em quarentena preventiva. "Deixam-me compras à porta de casa, mas não me preocupa a doença mas a situação...", conta.