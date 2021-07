Capturados 17 suspeitos ligados à morte do presidente do Haiti

A polícia do Haiti exibiu esta sexta-feira o que disse serem mercenários que realizaram o ataque da madrugada de dia 7 à casa do presidente Jovenel Moïse, assassinando-o e deixando a sua mulher gravemente ferida. Ao todo, foram detidos 17 suspeitos, três foram mortos e oito estão ainda a monte. Mas as dúvidas avolumam-se sobre uma operação alegadamente bem preparada mas aparentemente sem um plano de fuga.









As detenções foram realizadas após duros combates, disse a polícia, adiantando que alguns suspeitos foram apanhados numa casa, outros em bosques dos arredores de Porto Príncipe e 11 outros depois de invadirem o recinto da legação de Taiwan.“Estrangeiros vieram ao nosso país para matar o presidente”, afirmou Léon Charles, chefe da polícia, exibindo os passaportes dos colombianos capturados. A Colômbia confirmou a identidade de alguns dos detidos, mas os EUA dizem ignorar se há cidadãos nacionais envolvidos, como alega o Haiti, que diz tratar-se de residentes da Florida.

Alguns suspeitos estariam no Haiti há três meses para preparar o ataque. Estranha-se, por isso, que não tenham fugido do país após o assassínio. Outro mistério por deslindar é o de saber quem ordenou o crime.

pormenores



Assassino por acaso



Um dos dois americanos detidos é James Solages e diz ter sido recrutado pela Internet, mas diz que pensava tratar-se de um emprego como intérprete para o grupo e alega que pensava que o plano de ação era deter Moïse e não assassiná-lo.





Ex-militares colombianos



O governo colombiana afirma que os primeiros dados indicam que pelo menos seis dos colombianos detidos são antigos militares. “Está a ser feito um relatório para enviar às autoridades do Haiti”, confirmou o general Jorge Luis Vargas, diretor da polícia nacional da Colômbia.