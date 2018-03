Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caravana de Lula alvo de disparos

Quatro tiros atingiram veículos que levavam jornalistas.

08:30

Dois autocarros da caravana de campanha do ex-presidente brasileiro Lula da Silva foram atacados a tiro no Paraná, num incidente que não provocou vítimas mas inflamou ainda mais o clima político no país. Em todas as cidades por onde passou, Lula foi hostilizado e houve tumultos entre apoiantes e adversários.



Um dos veículos, que transportava jornalistas brasileiros e estrangeiros que cobrem a campanha, foi atingido por três tiros, e o segundo por um. No local onde ocorreu a ataque, no percurso entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, ganchos pontiagudos foram deixados na estrada e furaram os pneus do primeiro autocarro, mas o motorista conseguiu prosseguir a marcha.



Lula, que não estava em nenhum dos veículos, garantiu que nem as pedras, nem os ovos, nem mesmo os tiros que atingiram a caravana o vão intimidar e fazê-lo calar-se. Já Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, disse ser evidente que os adversários de Lula, como não conseguiram calá-lo, agora estão a tentar matá-lo.