O cardeal italiano Angelo Becciu, antigo ‘número dois’ da Secretaria de Estado do Vaticano afastado pelo Papa no ano passado, foi este sábado formalmente acusado pela Justiça da Santa Sé de envolvimento numa fraude milionária relacionada com a aquisição de um apartamento em Londres que causou um rombo de mais de 350 milhões de euros aos cofres da Igreja.













Becciu, de 73 anos, é acusado de cinco crimes de desvio de fundos, dois de abuso de poder e um de tentar influenciar testemunhas.