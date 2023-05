Aquela que em tempos foi considerada a “grande ameaça” ao futuro da coroa britânica – por causa do ‘affair’ que mantinha há anos com o herdeiro – vai sair, no próximo sábado, da Abadia de Westminster, com o título de rainha de Inglaterra. Foi a própria Isabel II que, em fevereiro do ano passado, e sete meses antes de morrer, exprimiu o desejo de que assim fosse.









