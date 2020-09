Carnaval do Rio de Janeiro cancelado devido à Covid-19

“Diante do momento que estamos a viver, fazer Carnaval, seja Carnaval de escola de samba, seja Carnaval de blocos, enfim, qualquer Carnaval em que a gente tenha grande aglomeração de pessoas sem o anúncio de uma vacina, sem segurança para a vida dessas pessoas, eu acho que não dá para fazer, de jeito nenhum”, afirmou a presidente da associação, Rita Fernandes. A nova data para o Carnaval do Rio só será decidida em 2021, depois da aprovação de uma vacina contra a Covid-19 e da vacinação em massa da população.



Cenário de um dos Carnavais mais famosos do Mundo, o Rio de Janeiro não terá no início de 2021 nem os desfiles das escolas de samba nem os blocos de rua que costumam arrastar multidões. Depois de a Liga das Escolas de Samba ter anunciado o adiamento dos desfiles devido à pandemia, a Associação dos Blocos de Rua acaba de fazer o mesmo."Diante do momento que estamos a viver, fazer Carnaval, seja Carnaval de escola de samba, seja Carnaval de blocos, enfim, qualquer Carnaval em que a gente tenha grande aglomeração de pessoas sem o anúncio de uma vacina, sem segurança para a vida dessas pessoas, eu acho que não dá para fazer, de jeito nenhum", afirmou a presidente da associação, Rita Fernandes. A nova data para o Carnaval do Rio só será decidida em 2021, depois da aprovação de uma vacina contra a Covid-19 e da vacinação em massa da população.O Governo espanhol está a pressionar a Comunidade de Madrid para impor um confinamento em toda a região da capital para tentar conter o aumento das infeções por Covid-19. No entanto, o executivo regional decidiu esta sexta-feira alargar apenas as medidas de confinamento já em vigor em 37 bairros a mais oito zonas, abrangendo um total de cerca de um milhão de pessoas.

Os Estados Unidos chegaram aos 7 milhões de casos de infeção por Covid-19, mais de 20% do total de infetados de todo o Mundo. Os estados do Centro-Oeste do país registaram picos de infeção no mês de setembro.





O número de casos de infeção por Covid-19 em Inglaterra aumentou em 73% na semana até 19 de setembro de acordo com estimativas oficiais, que apontam para uma aceleração acentuada das infeções no país.





A Suíça incluiu esta sexta-feira Portugal na lista de destinos de alto risco por causa da Covid-19. Todos os viajantes provenientes do nosso país terão de cumprir uma quarentena de 10 dias.





Cinquenta e um dos 186 tripulantes de um navio da missão da UE no Mediterrâneo ancorado no porto de Augusta, Itália, testaram positivo à Covid-19. A maioria deles são italianos.