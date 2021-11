‘Carta aberta’ de Boris Johnson sobre tragédia no canal da Mancha causa revolta francesa

A morte de 27 migrantes no Canal da Mancha causou um agravamento das tensões entre Reino Unido e França. O motivo foi a revelação desta sexta-feira, no Twitter do PM britânico, da carta que enviou ao presidente francês sugerindo formas de travar os migrantes que tentam chegar da França ao Reino Unido.









“Fico espantado com métodos pouco sérios “, afirmou Emmanuel Macron, acrescentando: “Falei com Boris Johnson de forma séria há dois dias. Não comunicamos sobre estas matérias com cartas tornadas públicas. Não somos denunciantes.”

Na carta, Johnson sugeria que a França deve começar a receber de volta os migrantes que chegam ao Reino Unido e reiterou pedidos para patrulhas conjuntas das forças de segurança britânicas e francesas.









A reação imediata de Paris foi retirar o convite à ministra do Interior britânica, Priti Patel, para participar numa reunião sobre a tragédia de quarta-feira. A reunião decorrerá este domingo, em Calais, com representação da França, Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Comissão Europeia.

Esta disputa diplomática coincidiu com um dia de protestos dos pescadores franceses, que bloquearam esta sexta-feira durante algumas horas o tráfego normal de ferries no Canal da Mancha, num novo protesto contra o atraso de Londres em conceder dezenas de licenças de pesca em águas territoriais britânicas, como previsto no acordo de pescas contido no Brexit.