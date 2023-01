Um casal que passeava num balão de ar quente que caiu entre Praia Grande e São João do Sul, em Santa Catarina, no Brasil, na manhã desta quarta-feira registou o momento do acidente num vídeo.

As imagens foram divulgadas por uma das vítimas, Fabricio Pacholok. O homem diz que o balão "bateu nos cabos de energia" no momento em que o piloto tentava pousar na terra.

Segundo a Globo, os dois turistas e o piloto do balão ficaram feridos e foram transportados para o hospital de Araranguá, onde permanecem internados.