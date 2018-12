Casal apanhado a fazer sexo durante protesto dos 'coletes amarelos' em Paris

Manifestação dos camionistas voltou a realizar-se este fim de semana em França.

16:37

Paris ou da onde o Gilbert Adair tira a ideia dos seus livros



pic.twitter.com/CYcSVHXddJ — Dayan Sansone (@dayansansone) 10 de dezembro de 2018

Um casal foi apanhado a ter relações sexuais durante os protestos dos "coletes amarelos" em Paris, França, este fim de semana, que voltou a contar com vários confrontos contra o aumento do imposto dos combustíveis.Segundo avança o jornal espanhol Marca, um casal aproveitou o momento e foi filmado a fazer sexo no terraço de casa para contrastar com as manifestações que se faziam sentir no exterior, ao longo das ruas de Paris.As câmaras de um vizinho gravaram o sucedido e as imagens já se tornaram virais nas redes sociais.Recorde-se que os camionistas 'coletes amarelos' manifestaram-se este sábado pelo quarto fim de semana consecutivo.