Casal cego conhece bebé através de ecografia 3D

Pais receberam ajuda tecnológica para conseguirem acompanhar a gestação da filha.

12:35

Daniel Iturria e Silvina Ibarra são um casal de invisuais e descobriram há menos de um ano que a jovem de 29 anos estava grávida, em Córdoba, Espanha. Os pais, ao contrário de qualquer outro casal, estavam impedidos, por serem cegos, de acompanhar a gestação do bebé através das comuns ecografias.

Quando Silvina já chegava às 29 semanas de gestação, o casal foi surpreendido com o avanço da tecnologia que lhes permitiu conhecer as feições da bebé pela primeira vez, através de uma ecografia 3D.

O pediatra Mario Pellizari e o especialista em diagnóstico por imagem Ricardo Ledesma uniram-se para fazer uma impressão em 3D do rosto do feto. Os dois médicos do Instituto Oulton, em Córdoba, já pensavam na possibilidade de usar a nova tecnologia nas ecografias que fazem todos os dias e acharam que esta era a oportunidade de iniciar o método.

"Como já estávamos a contar, ela é muito rechonchuda. Tocamos-lhe na cara e a impressão é muito real", afirma o pai Daniel de 26 anos, citado pela imprensa internacional.

Malena, a bebé filha de Silvina e Daniel, já nasceu e está saudável, depois de uma gravidez tranquila.