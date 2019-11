Casal de irmãos estrangula dois filhos para esconder relação de incesto

Dois irmãos, de 35 e 39 anos, estrangularam dois filhos com o objetivo de esconder uma relação de incesto. O caso macabro aconteceu em maio passado em Sheffield, Inglaterra. Sara Barrass e o meio-irmão, Brandon Machin, foram agora condenados a 35 anos de prisão.



De acordo com o que avança o jornal The Guardian, as vítimas tratam-de de dois pré-adolescentes com 13 a 14 anos.





Segundo a BBC, os dois irmãos, que mantinham uma relação já há vários anos, assumiram ser os autores do crime.Com receio de serem descobertos pelas autoridades, que podiam retirar-lhes a custódia das crianças, decidiram elaborar um plano para conseguir matar os pré-adolescentes.Também em maio, no dia 23, antes de matar Tristan e Blake, a mulher tentou envenenar os outros quais filhos, mais velhos. Sara deu-lhes medicamentos com o intuito de os envenenar.Como o plano falhou, a mulher começou a fazer pesquisas na Internet. Sara procurou novas formas de conseguir matar os filhos. Nas pesquisas surgiam ideias como estrangulamento ou afogamento.Foi depois disso que Sara ligou a Brandon para que os dois juntos assassinassem os dois meninos. Já depois de os estrangularem colocaram-lhe sacos do lixo na cabeça.Os corpos das crianças foram encontrados enterrados dentro de um caixão, depois de um outro filho do casal ter denunciado os pais às autoridades.