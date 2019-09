Casal perde a guarda do filho doente por se recusar submetê-lo a quimioterapia

canábis

Um menino de quatro anos, diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, foi retirado aos pais porque o casal se recusou a submeter a criança ao tratamento de quimioterapia.O menino foi diagnosticado com a doença rara em abril. E os pais optaram por tratá-lo com, oxigenoterapia, ervas e água alcalina, segundo a BBC.Em maio, Taylor Bland e Joshua McAdams, não compareceu à sessão de quimioterapia no hospital do estado norte-americano da Flórida. O casal decidiu fugir com a criança para o estado do Kentucky, onde foram encontrados pelas autoridades.O tribunal da Flórida decidiu retirar-lhes a custódia do filho esta segunda-feira. O menino foi entregue aos cuidados da avó e o juiz decretou que a criança recebesse o tratamento médico padrão, ou seja, a quimioterapia.A advogada do casal, afirma em declarações, que os pais estão a considerar recorrer da decisão judicial.