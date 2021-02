Casino de Trump em Atlantic City demolido por estar a cair aos bocados

As imagens são impressionantes e mostram o enorme e (outrora) luxuoso edifício que pertenceu a Donald Trump. O Trump Plaza Casino em Atlantic City, Nova Jérsia, foi durante vários anos 'ex-libris' da Boardwalk, a avenida mais movimentada da cidade e que é quase exclusivamente composta por casinos e hóteis de luxo.O imponente prédio, onde chegaram a fazer festas com Trump estrelas de cinema, atletas e cantores, estava degradado e já havia bocados de parede que caiam vários metros de altura para o solo, pondo em risco a segurança dos habitantes locais. Assim, o casino, anunciado como "o centro de mesa" da avenida marginal de Atlantic City e que foi a 'jóia da coroa' do império Trump no setor dos casinos foi demolido esta quarta-feira.O espaço deixado vago pelo casino já estará atribuído a um novo projeto, já que a zona é muito procurada pelo elevado valor imobiliário.