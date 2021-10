Caso da morte de rapper Mac Miller mais próximo do desfecho final

Malcolm James McCormick, o rapper norte-americano mais conhecido por Mac Miller. O músico tinha 26 anos quando foi encontrado morto em casa devido a uma overdose de drogas.Um dos traficantes que vendeu as drogas a Mac Miller declarou-se culpado em tribunal pela distribuição de fentanil, opioide que provocou a morte do rapper, avançou a Blitz.Além de Walter, Ryan Michael Reavis e Cameron James Pettit também foram acusados no mesmo processo por posse e distribuição de drogas.