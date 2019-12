As drogas, a fama e o rap: a combinação explosiva que tem levado à morte de vários artistas promissores

Aos 21 anos, Juice WRLD foi a última vítima mortal da combinação explosiva entre a fama, o dinheiro e o rap. Conhecido no meio como Juice WRLD, Jarad Higgins sofreu uma convulsão que se veio a revelar fatal no passado dia 8 de dezembro a bordo do seu avião privado no Aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos.Nos últimos dias, a ex-namorada do famoso músico revelou alguns dos hábitos de Juice WRLD. O rapper estava habituado a misturar "três comprimidos", que eram um opióide, com "xarope de codeína".Segundo declarações da ex-namorada Alexia Smith ao jornal britânico Mirror, Juice WRLD tinha-se tornado violento quando tentou largar as drogas. A mulher diz mesmo que foi agredida pelo músico. Alexia assume que Jarad tinha o hábito de consumir drogas devido a uma depressão.Informações divugladas posteriormente por meios internacionais revelaram que Juice WRLD morreu no momento em que o seu avião era alvo de uma apreensão de drogas e armas.Na aeronave foram apreendidos 32 quilos de marijuana, seis frascos de xarope para a tosse com codeína e três armas.O rapper Mac Miller morreu a 7 de setembro de 2018 vítima de overdose. O músico terá misturado e consumido álcool, cocaína e um analgésico momentos antes da sua morte.Miller foi encontrado, já sem vida, pelo seu assistente. Junto ao corpo do rapper estava cocaína e uma garrafa vazia ao lado de alguns medicamentos.Tinha apenas 21 anos, a mesma idade de Juice WRLD, quando uma overdose de fentanyl e xanax se revelou fatal. Na autópsia ao corpo do rapper havia ainda vestígios de outras drogas.Gustav Âhr foi encontrado já sem vida no autocarro enquanto estava em tour em 15 de novembro de 2017.O rapper português ProfJam - Mário Cotrim - esteve internado, às portas da morte, durante o mês de outubro. O músico de 28 anos passou por um episódio de psicose - estado caracterizado por delírios e alucinações - enquanto escrevia uma música.Na origem do episódio terá estado o consumo excessivo de drogas. Apesar do susto, ProfJam conseguiu fintar a morte.