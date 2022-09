Caso raro: Mulher dá à luz gémeos de pais diferentes no Brasil

Uma mulher com 19 anos deu à luz dois bebés gémeos no Brasil, porém os meninos são filhos de pais diferentes. A mãe ficou surpreendida após ter tido os filhos, mas os médicos asseguram que este é um caso 'normal' e o vigésimo conhecido de super fecundação heteroparental.A mulher revelou que teve relações sexuais com os dois homens no mesmo dia, avança o jornal The Sun.Esta é uma situação que pode acontecer de duas maneiras, explicam os médicos: A primeira pode acontecer quando a mulher tem relações sexuais com dois homens diferentes antes de entrar na fase da ovulação, por outro lado pode acontecer também após a ovulação.De acordo com o Doutor Túlio Franco, o médico que seguiu o caso, a mulher teve um gravidez "suave" e um parto normal: "Os rapazes nasceram saudáveis e nunca tiveram problemas de saúde".