CDU escolhe líder da nova era pós-Merkel na Alemanha

O partido da chanceler alemã, Angela Merkel, reúne-se neste fim de semana num congresso que vai selar o fim de uma era. Após 16 anos de poder, Merkel vai deixar em setembro o governo da mais poderosa economia da União Europeia, pelo que a reunião da CDU, realizada por videoconferência devido às restrições impostas pela Covid-19, tem o peso simbólico de decidir o novo líder dos democratas cristãos alemães mas também o nome de um potencial novo chanceler.









Merkel deixou a chefia da CDU em 2018, mas a sucessora eleita, Annegret Kramp-Karrembauer, não conseguiu impor a sua autoridade e anunciou a demissão em fevereiro de 2020. A escolha de um novo líder da CDU foi sucessivamente adiada devido à Covid-19 e só agora terá lugar, com restrições severas.

Os candidatos que vão a votos são Friedrich Merz, de 65 anos, que perdeu para Karrembauer nas últimas eleições na CDU e deixou a política em 2009, depois de Merkel o afastar da liderança da bancada parlamentar da CDU; o segundo é Armin Laschet, de 59 anos, governador do estado da Renânia do Norte-Westfália e putativo favorito; e o terceiro é Norbert Roettgen, de 55 anos. Derrotado em 2012 nas eleições para a liderança desse mesmo estado, foi demitido, também em 2012, da pasta do Ambiente.





O novo líder da CDU deverá ser candidato do partido às legislativas de setembro, podendo, por isso, render Merkel na chefia do governo.