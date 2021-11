A Cimeira do Clima de Glasgow já alcançou uma série de pequenas vitórias, mas crescem os receios de que essas vitórias possam ser somente a face visível de negociações menos transparentes. De acordo com ativistas da organização não governamental (ONG) Global Witness há, na cimeira COP26, mais representantes da indústria dos combustíveis fósseis do que de qualquer país.