Centenas juntam-se em discoteca para festejar carnaval no Rio de Janeiro

A cidade brasileira do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19, parece indiferente ao vírus no que toca ao festejar o carnaval. Foram as centenas as pessoas que se juntaram nas ruas ou em discotecas para assinalar esta data festiva, muito relevante para o povo brasileiro.



Foram mesmo partilhadas imagens de uma discoteca de três andares com centenas de pessoas sem qualquer respeito pelo distanciamento físico ou utilização de máscaras. De acordo com informação avançada pela Globo, as imagens dizem respeito a uma festa que ocorreu entre esta segunda e terça-feira e será apenas um dos muitos exemplos das muitas festas clandestinas que acontecem no país.





No Rio de Janeiro: festa de música eletrônica reúne centenas de pessoas aglomeradas e sem máscaras. Veja no #BalançoGeral pic.twitter.com/7tIFERUA6k — Balanço Geral (@balancogeral) February 16, 2021







Segundo o canal televisivo, o espaço de diversão noturna já tinha sido notificado pela câmara por desrespeitar as normas durante a pandemia.



Recorde-se que esta esta segunda-feira o Rio de Janeiro avançou a suspensão provisória da campanha de imunização a partir de quarta-feira por falta de vacinas, anunciou o prefeito. Só ontem, o país registou 528 óbitos e mais de 32 mil novos infetados.