Cerca de 20 mil pessoas obrigadas a abandonar a ilha de Rodes na Grécia

Cerca de 20 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e hotéis na ilha de Rodes, na Grécia, durante o fim de semana. A Grécia assinala, esta terça-feira, o sétimo dia consecutivo no combate à chamas na ilha. De acordo com a Reuters, mais de dois mil turistas regressaram a casa de avião esta segunda-feira.As alterações climáticas conduziram a ondas de calor mais extremas em todo o sul da Europa.Centenas de bombeiros da Grécia, com o apoio de operacionais da Turquia e da Eslováquia, lutam para dominar os incêndios perto das aldeias de Gennadi e Vati, no sudeste de Rodes, à medida que os incêndios reacendiam, em condições de calor e vento.A ilha de Corfu, ao largo da costa ocidental da Grécia, e a ilha de Evia, perto da capital Atenas, também estão a ser devastadas."Os incêndios reacenderam-se em todo o país, mas, por enquanto, nenhuma povoação está ameaçada", disse um oficial dos bombeiros citado pela Reuters.