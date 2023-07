Imagem satélite mostra área afetada por incêndios em ilha grega

Imagens de satélite divulgadas no domingo mostram as áreas afetadas pelos incêndios na ilha grega de Rodes.Os fogos, que duram há pelo menos uma semana, têm atingido várias regiões da Grécia. Rodes é um dos locais onde as chamas têm causado mais estragos.As últimas evacuações foram ordenadas depois de cerca de 19 mil pessoas, a maioria turistas, terem sido retirados de autocarro e barco das localidades mais afetadas, informa a imprensa local.A União Europeia (UE) tem oferecido ajuda aos gregos no combate às chamas. A Turquia enviou aviões para apoiar os esforços dos bombeiros da Grécia.A líder da comissão europeia Ursula von der Leyen já contactou o primeiro-ministro grego para expressar toda a solidariedade."Liguei a [Kyriakos] Mitsotakis para demonstrar todo o apoio à Grécia, que enfrenta incêndios florestais devastadores e uma onde de calor pesada, devido às alterações climáticas", escreveu no twitter.