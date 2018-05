Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamada do Exército não trava bloqueios no Brasil

Camionistas mantêm protesto contra o preço dos combustíveis.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:31

Milhares de camionistas em greve contra o alto preço dos combustíveis mantiveram este sábado grande parte do Brasil paralisado, apesar da decisão do presidente Michel Temer de chamar o Exército para tentar travar os protestos e desbloquear as estradas.



Para evitarem confrontos com os militares, os camionistas desbloquearam, parcialmente, estradas em vários pontos do país, mas mantiveram-se parados nas bermas. O governo chegou a anunciar pela manhã que 132 estradas tinham sido desbloqueadas mas, a Polícia Rodoviária informou depois que o número de bloqueios tinha até aumentado, dos 519 registados na sexta-feira para 596, pois os camionistas desobstruíam um ponto mas bloqueavam outros mais adiante.



Sem combustível, o Rio de Janeiro só tinha ontem em circulação 23% dos autocarros, São Paulo e Belo Horizonte menos de 50% e, em muitas cidades, os transportes públicos estavam suspensos. Onze aeroportos só permitiam a aterragem de aviões que tivessem combustível para continuar viagem, e os maiores portos do país estavam parados. Hospitais de todo o Brasil suspenderam cirurgias por falta de oxigénio, muitas lojas, escolas e empresas estão fechadas e diversas câmaras municipais decretaram feriado até que a situação se normalize.