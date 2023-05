Chamas destroem autocarro em Vigo, Espanha

Um autocarro ficou completamente destruído após se ter incendiado em Vigo, Espanha, na noite deste domingo. Apesar do aparato não houve registo de feridos, uma vez que o automóvel se encontrava estacionado e sem passageiros quando o incêndio deflagrou.De acordo com o jornal espanhol La Voz de Galicia, as chamas tiveram origem na parte traseira do veículo.As causas do incêndio permanecem por apurar. As autoridades locais acreditam que não se trate de um acidente, mas sim de algo planeado, uma vez que foram vistas várias pessoas a atearem fogo aos bancos de outro autocarro, que foram rapidamente extintas, poucas horas antes.O motorista ficou ferido, mas ficou em estado choque e teve que ser transportado para uma unidade hospitalar nas proximidades.