Chanceler alemão lamenta "violência brutal" num centro religioso em Hamburgo

O chanceler alemão, Olaf Scholz, lamentou esta sexta-feira o "ato de violência brutal" que causou mortos e feridos num centro religioso de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, sublinhando que os seus pensamentos estavam com as vítimas e respetivas famílias.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, também reagiu na rede social Twitter, afirmando-se "chocada com o terrível ato de violência perpetrado numa comunidade de Testemunhas de Jeová em Hamburgo", no norte do país.

Também a comunidade das Testemunhas de Jeová disse que se encontrava "profundamente entristecida" com o ataque mortal contra os membros, depois de um serviço religioso na quinta-feira à noite, num centro em Hamburgo.