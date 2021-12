Chefes de grupo criminoso abatidos a tiro à luz do dia em rua de bairro nobre de São Paulo no Brasil

Numa ação aparatosa que fez lembrar os ajustes de contas entre gangs nos EUA há várias décadas, dois supostos chefes da fação criminosa de São Paulo PCC, Primeiro Comando da Capital, a maior e mais sanguinária do Brasil, foram abatidos a tiro à luz do dia à frente de inúmeras pessoas que passavam numa rua do bairro do Tatuapé, região nobre da maior cidade brasileira. Os dois supostos traficantes de droga não tiveram a menor possibilidade de reagir e morreram crivados de balas dentro do carro de luxo em que seguiam.



Câmaras de segurança gravaram com detalhes a ação criminosa, ocorrida perto do meio dia desta segunda-feira na Rua Armindo Guaraná, uma artéria com muitas lojas e edifícios de alto padrão. O carro com as duas vítimas parou junto a um edifício e um outro emparelhou subitamente ao lado, enquanto um terceiro veículo se posicionou atrás de ambos, impedindo a fuga dos alvos.





De dentro do segundo carro a parar, o motorista, sem mesmo deixar o veículo, estendeu um braço para fora da janela empunhando uma pistola automática de grosso calibre e disparou todo o carregador contra os dois homens que estavam na primeira viatura, atingindo-os principalmente na cabeça.Após os disparos, os dois carros envolvidos na emboscada às vítimas fizeram marcha atrás e fugiram em alta velocidade. A polícia chegou logo depois e identificou as duas vítimas como conhecidos traficantes de droga com posições de comando na fação criminosa, considerada a organização mafiosa que atualmente mais cresce no mundo.Desde o início de 2021, e incluindo as vítimas de agora, seis supostas lideranças do PCC foram executadas à luz do dia em ruas do Tatuapé, algumas com dezenas de tiros de espingardas de guerra. Segundo a polícia, essas execuções brutais e públicas fazem parte de uma sanguinária guerra interna entre alas rivais do PCC que lutam pelo comando da fação.Tradicional bairro da zona leste de São Paulo, o Tatuapé teve muitas das suas vivendas e casarões antigos substituidos por condomínios verticais de alto padrão, que receberam jogadores de futebol famosos, apresentadores de televisão e outras pessoas com elevado poder económico, entre elas vários dos mais importantes líderes do crime organizado, que ali vivem como alegados empresários de sucesso. Por isso, acrescentam fontes policiais, as execuções públicas acontecem principalmente nas ruas desse bairro, como uma forma de os rivais que tentam controlar a fação mostrarem que os líderes atuais não estão a salvo mesmo rodeados de luxo e de segurança.