Cheias na Austrália causam destruição. Família ficou sem casa no dia do casamento

As inundações que fustigam o estado de Nova Gales do Sul, no Sudeste da Austrália, estão a semear destruição e a forçar a evacuação de vastas zonas de território. Um jovem casal viu mesmo a sua casa ser arrastada pela força das águas no dia do casamento."Flutuou como um barco, a casa toda, completamente intacta", afirmou Peter Bowie, coproprietário do imóvel arrastado no sábado em Mondrook, a norte de Sydney. "Foi tão depressa. Andou quase um quilómetro rio abaixo e sempre intacta", acrescentou.O casal de noivos, Sarah Soars e Joshua Edge, não estava em casa e assistiu, impotente, enquanto a casa, com os animais de estimação no interior, era levada. "Foi devastador", contou Edge, lembrando que, em vez de casar, ficaram sem nada. Juntos há nove anos, tinham a boda marcada para sábado, nas margens do rio Manning, diante da casa. Agora, estão com familiares e esperam dias melhores para dar o nó.Noutras regiões do estado, foram criados grupos nas redes sociais para ajudar agricultores a localizar gado levado pelas águas.Milhares de pessoas nos subúrbios de Sydney receberam ordem para procurar local seguro. As autoridades alertam os residentes de que correm risco de vida e que as águas só deverão começar a baixar a partir de quinta-feira.Sete abrigos de emergência foram abertos e recolhem já milhares de desalojados. As escolas foram encerradas e foi pedido a todos para trabalharem a partir de casa.