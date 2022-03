Mais de 40 mil pessoas receberam ordem para saírem de casa na sequência das chuvas torrenciais que inundaram grandes extensões da costa Sudeste da Austrália. As piores cheias das últimas décadas já provocaram, pelo menos, nove mortes.









Vários moradores, alguns acompanhados de animais de estimação, estiveram retidos nos telhados de casas para fazer face à subida do rio na cidade de Lismore, Nova Gales do Sul. Já na cidade vizinha de Woodburn, dezenas de carros ficaram presos numa ponte.

As cheias estão a deslocar-se do estado de Queensland para sul, em direção ao estado de Nova Gales do Sul, naquela que é a pior catástrofe na região desde as inundações de 2011.





O responsável do governo de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, afirmou que foram organizados, até agora, mil resgates no estado e recebidos mais de seis mil pedidos de ajuda.